Tre mænd er anholdt: Mistænkes for svindel med leasede biler

Tre yngre mænd mistænkes af Københavns Politi for at ville sælge otte leasede biler videre til udlandet.

De tre, der er fra 23 til 28 år, er tirsdag blevet anholdt i Jylland og på Sjælland, hvor der også er sket ransagninger, oplyser vicepolitiinspektør Peter Reisz.

Mændene sigtes for bedrageri og dokumentfalsk. De løslades dog efter afhøring. Politiet vil altså ikke forsøge at få dem varetægtsfængslet.

- Vi kan ikke udelukke flere anholdelser, siger Peter Reisz om efterforskningen.

Ifølge politiet leasede mændene de otte biler uden at have nogen som helst intention om at betale. I stedet var det planen, at bilerne skulle ud af landet, mener politiet.

Hvordan de tre stiller sig til sigtelserne, er umiddelbart ikke oplyst.