Politiet uddeler dusør til heltemodige borgere

11 modige borgere modtager torsdag den 1. februar et diplom og en dusør på 1.000 kroner for en særlig helteindsats, der har hjulpet politiets arbejde.

Diplomet som heltene vil få overrakt med en dusør på 1000 kr. af politidirektør Anne Tønnes.

Blandt heltene er tre personer, som reagerede med resolut mod i forbindelse med vandscooter-ulykken i Københavns Havn i maj 2017.

Det er en 40-årig mand fra Vesterbro, en 29-årig mand fra Valby samt en 31-årig fra Australien. De modtager prisen, da »de tre mænd hoppede over i den påsejlede båd og udøvede psykisk og fysisk førstehjælp samt tilkaldte politiet,« skriver Københavns Politi i en pressemeddelse.

Politiet har desuden fremhævet to andre helte i deres pressemeddelelse.

En 36-årig mand fra Nordhavn var i juli 2017 vidne til et voldeligt overfald i Norvest, hvor en person blev forsøgt stukket ned med en skruetrækker. Efter overfaldet satte han efter gerningsmanden og ringede til politiet. Det var årsagen til, at politiet efterfølgende kunne pågribe gerningsmanden.

I metroen ved Kastrup Lufthavn i november 2017 foretog en 36-årig vagt fra Herlev en civil anholdelse af to tyve. Sammen med andre vagt-kollegaer sørgede han for at tilbageholde gerningsmændene til politiet ankom.

Det er politidirektør Anne Tønnes, der uddeler diplomerne torsdag eftermiddag på Københavns Politigård.