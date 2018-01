22-årig i bedring efter knivstik i Kokkedal

En analyse forudser behov for 20.000 ekstra daginstitutionspladser om fire år. Foa mener, at flere dagplejere er en del af løsningen.

Der er grund til at holde øje med digitale giganter, men stater er uden tvivl de værste syndere i forsøget på at stække ytringsfriheden, mener Michael Abramowitz.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

To blev såret:

De tyske bilkoncerner Volkswagen, Daimler og BMW har ufrivilligt finansieret et stærkt kontroversielt forsøg. Finans

Region Hovedstaden har besluttet, at hele den skandaleramte udbudsproces omkring det nye akuthus på Bispebjerg Hospital skal kulegraves.

10 år under skærpet opsyn har været forgæves:

»For mig handler det om at vælge livet,« sagde Joy Villa.

Tidligere ungdomspræst beretter om festkultur i frikirke, men afviser at have begået seksuelle overgreb.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, som kan have set eller kende noget til episoden.

Motivet til hændelsen er også stadig uvist, ligesom det ikke er muligt at sige, om det er banderelateret, lyder det fra politikommissæren.

Politiet venter på at kunne afhøre manden, men det er endnu ikke til at sige, hvornår det kan lade sig gøre.

Politiet kan endnu ikke sige, hvad der er gået forud for knivstikkeriet, eller hvorvidt der var en eller flere gerningsmænd.

Søndag aften lød meldingen, at han var i livsfare, men omkring klokken tre i nat var der tegn på, at han overlever, fortæller Gunst.

Det tyder på, at en 22-årig ung mands tilstand er blevet mere stabil efter et knivstikkeri i Kokkedal ved Egedalshallen i Nordsjælland søndag aften.

Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt.

Kombucha, kimchi og sauerkraut: Her er listen over det, du skal gøre og undgå, når du kaster dig ud i fermentering hjemme.

Det gælder om at tørre telefonen hurtigst muligt, fordi vandet skaber kortslutninger, som kan give defekter eller ødelægge mobilen fuldstændig.

Advokater, bygningskonsulenter og Forbrugerrådet Tænk mener, at der bliver manipuleret med tilstandsrapporter.

Inciterende musik og fantastisk natur, en stærk befolkning med en dramatisk historie og en mirakeløkonomi gør Kap Verde til et perfekt vinterrejsemål.

