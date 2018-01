Der havde været gnidninger mellem rengøringspersonalet i Frederiksborgcentret. Det fik en af de ansatte til at hælde toiletrens i en kollegas energidrik onsdag.

Angiveligt som en »drengestreg«, har Carsten Larsen, direktør i Frederiksborgcentret sagt.

Kollegaen, en 54-årig kvinde, drak herefter af energidrikken og fik det dårligt. Hun kastede op og blev hastet på hospitalet. Hun har dog ikke lidt fysiske skader af episoden.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I alt tre ansatte er blevet bortvist efter hændelsen. To af dem for at have haft kendskab til hændelsen.

»Det er jo helt utilgiveligt, at man kan finde på at udsætte sine kollegaer for sådan noget. Det er gjort i chikane, som en drengestreg i kombination med, at der har været nogle gnidninger mellem medarbejderne i rengøringsafdelingen,« siger Carsten Larsen.

Da den 54-årige kvinde fik det dårligt, gik de tre nu bortviste ansatte til HR-afdelingen for at fortælle, hvad der var sket. De tre er alle unge, og det er bl.a. derfor Carsten Larsen ikke mener, at de har tænkt fuldt ud over konsekvenserne af episoden.

»I værste tilfælde kan man jo dø af at drikke sådan noget. Det var der ingen, der havde forestillet sig,« siger han.

Den 54-årige kvinde har fået krisehjælp og forventes foreløbigt at vende tilbage til arbejdet.

Episoden er desuden meldt til politiet. Nordsjællands Politi bekræfter at have fået en anmeldelse om episoden.