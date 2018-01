20-årig gymnasieelev fundet druknet efter gallafest

Mere end 400 frivillige har dagen igennem ledt efter den 20-årige gymnasieelev Anders Klinkby Rostbøll i håbet om at finde ham i live.

Kl. 14.40 blev det håb på tragisk vis punkteret, da en eftersøgningshelikopter observerede en livløs person i Vonå i Ringkøbing.

Det skulle senere vise sig, at den livløse person var Anders Klinkby Rostbøll. Det oplyser vagtchef Allan Riis ved Midt- og Vestjyllands Politi.

»Han blev fundet i et lavvandet sivområde i Vonå i Ringkøbing ud for Vesterkær i den nordøstlige del af Ringkøbing. Da han bliver bjærget og erklæret død, så kontakter vi familien, som senere bekræfter, at det er Anders,« siger han.

Politiet ved ikke, om der er tale om en bevidst handling eller om en ulykke.

»Han kunne ikke ses inde fra land, da han var omgivet af siv, og det er derfor, at det er helikopteren, der finder ham. Det er ikke et sted, hvor man kan hoppe i, men et sted hvor man fare vild,« slutter han.

Anders Klinkby Rostbøll blev sidst set kl. 02 natten til lørdag i beruset tilstand, hvor han stod uden for restaurationen Shooters i Vester Strandgade i Ringkøbing. Han havde tidligere deltaget i en gallafest på sit gymnasium.

Det var meningen, at han skulle overnatte hos en ven, og da det ikke skete, og han heller ikke var at finde på hjemmeadressen i Torsted ved Ulfborg slog familien alarm.