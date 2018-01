30-årig mand fængslet for slag og spark mod bargæst i Esbjerg

En 30-årig mand blev natten til søndag anholdt og sigtet for grov vold efter at have overfaldet en anden mand på et værtshus i Esbjerg.

Søndag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Esbjerg, hvor en dommer varetægtsfængslede ham i fire uger, oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Han erkender, at han var på stedet, men det er uklart, hvor meget han erkender af det, han er sigtet for, siger Nikolaj Hølmkjær.

Den 30-årige er sigtet for at have slået og sparket en anden gæst på værtshuset. Overfaldet skete sandsynligvis på toilettet, og derfor har der ikke nødvendigvis været vidner til episoden.

Efter overfaldet stak manden af fra stedet, men en af værtshusets dørmænd fandt ham i en baggård.

I første omgang fulgte han stille og roligt med dørmanden tilbage til værtshuset. Men ifølge politiet begyndte han uden varsel at slå løs på dørmanden, der fik nogle knytnæveslag.

Det er uvist, om den 30-årige mand og den mand, han overfaldt inde på værtshuset, kendte hinanden i forvejen. De kommer begge fra Esbjerg.

Det forslåede offer var taget hjem, da politiet nåede frem til værtshuset. Men betjente har søndag morgen været på besøg hos ham, og han har også været til undersøgelse på skadestuen.

- Han har skader i ansigtet og også et sålaftryk, hvilket tyder på, at han er blevet trampet i hovedet, siger Nikolaj Hølmkjær.

Den 30-årige mand er sigtet for grov vold mod gæsten og desuden for vold af mindre grov karakter mod dørmanden.