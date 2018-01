Ung mand er anholdt for at blænde lokofører med laserlys

En 19-årig mand er anholdt, efter at han ved midnatstid mellem lørdag og søndag tilsyneladende blændede en lokofører på et S-tog med en laserpen.

- Lokoføreren har fortalt, at netop som toget ankommer til stationen, bliver han lyst direkte ind i øjnene i nogle sekunder af en mand, der står på perronen.

- Lokoføreren føler sig fuldstændig blændet, siger vagtchef Torben Wittendorff fra Københavns Vestegns Politi tidligt søndag morgen.

S-togføreren informerede straks DSB, som kontaktede politiet klokken 00.37.

- Vi sender et par patruljevogne derop, og den unge mand bliver anholdt tæt ved stationen, siger vagtchefen.

Den anholdte har erkendt at have brugt en laserpen. Men han afviser at have lyst direkte mod føreren af S-toget.

- Så han har en anden opfattelse af episoden end lokoføreren, siger vagtchefen.

Politiet har sigtet den 19-årige for at forvolde fare for lokoføreren samt for at forstyrre sikkerheden for togdriften.

Lokoføreren er ifølge vagtchefen ikke kommet til skade.

Der har været andre og mere alvorlige episoder med laserlys.

For et par år siden måtte et fly mod New York returnere til London. En af piloterne følte sig dårlig, efter at der fra jorden var blevet rettet en laserstråle mod flyet.

Den civile britiske lufthavnsmyndighed oplyste i den forbindelse, at over 1300 af den slags hændelser blev indrapporteret om året.