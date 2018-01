Efterlyste teenagepiger i Esbjerg har givet livstegn fra sig

Et lækket notat genantændte debatten om et kommende maskeringsforbud.

Undervisningsministeren roser forsker for at tale statens strategi imod. Friheden skal helt ud i klasselokalet, mener hun.

Den 83-årige Bent Lauge Madsen er arkitekten bag den vandløbslov, der for knap 40 år siden gav bækkenes og åernes smådyr, fisk og flora stemmer og rettigheder i det danske landskab.

Politikerne diskuterer, om man stadig skal kunne blive skilt på et øjeblik, eller om obligatorisk separation skal genindføres. Men hvordan ender familierne så lykkelige som muligt?

Politikerne diskuterer, om man stadig skal kunne blive skilt på et øjeblik, eller om obligatorisk separation skal genindføres. Men hvordan ender familierne så lykkelige som muligt?

Nye problemer for Hjort:

Israelsk vrede over ny, polsk lov:

Belønningen er et amerikansk statsborgerskab.

Det er blevet bemærket over hele verden, at danske Caroline Wozniacki vandt Australien Open.

Det er endnu ikke afklaret, hvorfor to børn fra en flygtningefamilie fra Congo døde i oktober.

To børn døde efter mulig forgiftning:

- Den ene har kontaktet moren på Messenger og sagt, at de er o.k. Men de vil ikke sige, hvor de hvor er henne. Men vi leder ikke efter dem mere, siger han.

Der gik dog ikke længe, før de opdagede, at de var efterlyst og gav livstegn fra sig. Derfor er efterlysningen kort efter klokken 21.30 afvarslet igen.

Syd- og Sønderjyllands Politi ledte lørdag aften efter to piger på 14 og 15 år, som sidst blev set stige af toget i Esbjerg tidligt lørdag morgen, hvor de ankom med toget fra Ribe.

To piger var efterlyst lørdag aften. Kort tid efter gav de livstegn fra sig, så efterlysningen afvarsles.

Nogle gange er det bare fedt at finde ro på en massagebriks på Neurosernes Allé, midt i Speltbæltet, 2100 København Ø.

Medicinalvirksomheder forsøgte at skjule vigtige oplysninger for uafhængige danske forskere, der søgte aktindsigt.

Er du på udkig efter nye hovedtelefoner? Så viser denne test, at det afgjort kan betale sig at ofre nogle hundreder ekstra.

Inciterende musik og fantastisk natur, en stærk befolkning med en dramatisk historie og en mirakeløkonomi gør Kap Verde til et perfekt vinterrejsemål.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her