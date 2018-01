Østre Landsret har fredag eftermiddag frifundet den 19-årige bageriejer Ali Parnian fra Tingbjerg i anklager om at have sat ild til en stjålet bil i Vanløse, skriver Ritzau.

Anklagemyndigheden havde ellers krævet Ali Parnian fængslet og udvist, men han har selv fastholdt sin uskyld.

»Jeg blev frikendt i byretten. Jeg er uskyldig. Sagen ligger flere år tilbage, og den har intet med sagen om hærværk og afpresning mod mig at gøre,« sagde han torsdag til Ekstra Bladet.

Bageren fra Tingbjerg købte benzin men nægter bilbrand

Den iranske bager blev i oktober frifundet ved Retten i Lyngby. Her var han sammen med en kammerat anklaget for at have stjålet en bil og efterfølgende brændt den af. Kammeraten tilstod og blev idømt seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste. Derudover fik han en såkaldt betinget udvisning.

Ali Parnian og hans far Mohsen Parnian er på få dage blevet landskendte, efter deres forretning i Tingbjerg, Kaj Bageri, i weekenden blev smadret af maskerede gerningsmænd med jernrør og baseballbat.

Selv har Ali Parnian forklaret, at angrebet var en reaktion på, at han forinden var blevet afpresset og havde afvist at betale beskyttelsespenge. En måned forinden havde han anmeldt en episode til politiet, hvor han var blevet opsøgt af fire mænd med knive på sin private bopæl.

Sympatien strømmede ind, og en indsamling til den unge bager startet af den konservative folketingspolitiker Mette Abildgaard nåede på få dage op på 472.000 kr. Pengene er nu indefrosset i lyset af den seneste udvikling.

Hærværksramt bager kræves udvist: Indsamlede penge er indefrosset

I følge Ritzaus beretning fra retsmødet forklarede Ali Parnian fredag i Østre Landsret om anklagerne om ildpåsættelse, at han blev sat af ved sin lejlighed, før hans 20-årige kammerat alene lod bilen gå op i røg.

Han hævdede, at han ikke vidste, at bilen var stjålet, da han blev hentet af kammeraten, som fortalte ham, at han havde købt bilen for 5.000 kroner af sin svoger.

Sammen kørte de to unge mænd rundt på Nørrebro i København og til Roskilde, hvor de besøgte en ven. De købte to liter benzin på en tankstation samt gazebind og håndsprit i Netto, hvilket blev betalt med Ali Parnians dankort, beretter Ritzau.

Hærværksramt bagers far blev anmeldt til politiet for forsøg på afpresning

Derefter blev Ali Parnian sat af ved sit hjem, hævdede han. Han vidste ikke, hvad kammeraten senere ville bruge de indkøbte varer til, påstod han.

Fredag kunne Jyllands-Posten fortælle, at den unge bageriejers far selv er blevet anmeldt til politiet for et forsøg på afpresning, der skulle være foregået i efteråret 2017. Denne sang indgår i politiets efterforskning af weekendens hærværk i Tingbjerg.

Tirsdag besøgte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) under stort presseopbud den ødelagte bagerforretning i Tingbjerg for at udtrykke respekt for, at ejerne nægtede at bukke under for afpresning.

Siden har vicepolitiinspektør fra Københavns Politi Torben Svarrer sagt, at der tegner sig et »broget billede« af sagen, som fortsat er under efterforskning.

Efter frifindelsen i landsretten skriver Mette Abildgaard, at hun afventer mere viden om hærværket mod bageriet, før hun tager endeligt stilling til, hvad der skal ske med de indsamlede penge.

Hun henviser til politiets kommentar om et broget billede.