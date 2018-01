Mand dømt for voldtægt af kvinde på Mændenes Hjem

En 38-årig mand er fredag blevet idømt tre år og seks måneders fængsel i Københavns Byret for grov voldtægt af og vold mod en kvinde.

Abdinasir Hassan Ahmed Noor er desuden blevet udvist for bestandig.

Det oplyser anklager Lene Hjort.

Det var sidste sommer, at Noor frihedsberøvede kvinden i omkring to timer på et værelse på Mændenes Hjem i København. Noor og kvinden var bekendte.

Det skete fra omkring midnat natten til 14. juli sidste år. Her voldtog han kvinden og udøvede grov vold mod hende.

Han tog blandt andet kvælertag på hende og slog hende i hovedet med en flaske. Han truede hende desuden med en saks og med at slå hende ihjel.

Retssagen blev gennemført som en domsmandssag. Der var ikke enighed om dommen. En mente, at Noor kun skulle dømmes efter den milde voldsparagraf i straffeloven - 244 - samt have en betinget udvisning. Resten stemte for den dom, som blev afsagt.

38-årige Noor, der tidligere er straffet, ankede dommen på stedet. Han kommer fra Somalia og har boet i Danmark i mere end 20 år.