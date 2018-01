Telefonsvindlere fra "Skat" forsøger at snyde mentalt handicappede

Ring-ring.

Det er en medarbejder fra Skat, og han har nogle penge til dig. Han skal bare bruge dit CPR-nummer.

Har du fået sådan et opkald - som selvfølgelig ikke er ægte - er du ikke alene. Flere banker oplever, at kunder får opkald fra svindlere, der præsenterer sig som Skat i en ny bølge af telefonsvindel, skriver DR.

Ofte ringer svindlerne, som typisk taler klingende dansk og præsenterer sig med M-navne som Mads eller Michael, op igen og udgiver sig for at være din bank, der vil informere dig om, at nogen prøver at få adgang til din konto. For at afværge problemet, skal de bruge dit NemID og dine koder.

Danske telefonsvindlere: Vi vidste ikke, at det er ulovligt Det er ofte unge danskere, der bliver lokket af hackeres jobtilbud med lettjente, sorte penge, fortæller sikkerhedsfirmaet CSIS Security.

Og Kent Trustrup, der er senioranalytiker i svindelafdelingen hos Danske Bank, har bidt mærke i, at en type kunder lader til at være særligt udsatte, siger han til DR.

På et møde for danske bankers afdelinger mod svindel, fandt han nemlig ud af, at flere kollegaer havde oplevet, at ofrene for svindlen var kunder med mentale handicap.

It-kriminelle rekrutterer danskere til fup-kundeservice

»Det er egentlig hovedgrunden til, at det er så slemt et problem. De går efter nogle rigtig svage ofre - det er decideret usselt,« siger han til DR.

Kunderne kan ikke spores til ét sted i landet eller én institution, og derfor formoder man, at svindlerne muligvis har fået fat i en medlemsliste fra en organisation.

Problemet blev opdaget i efteråret. Kent Trustrup estimerer, at der siden oktober har været 30-40 sager om mentalt handicappede, der har været udsat for telefonsvindel.