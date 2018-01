Belægning tæt på 100 procent: »Fængslerne er fyldt til bristepunktet«

Der sidder i øjeblikket mange indsatte rundt om i de danske fængsler og arresthuse. Faktisk så mange, at den såkaldte belægning ligger tæt på 100 pct.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse fredag.

»Fængslerne er tæt på bristepunktet,« lyder det endvidere fra forbundet.

Den nyeste oversigt for Kriminalforsorgen viser, at der i uge 3 var en kapacitetsudnyttelse på 99,3 pct.

Det er på trods af, at man politisk har besluttet, at belægget maksimalt må ligge på 96 pct. for fængslerne og 95 pct. for arresthusene, hvis institutionerne ellers skal kunne fungere optimalt.

Et af de steder, hvor man oplever de mange indsatte, er hos Københavns Fængsler. Fængslet er indrettet til at kunne rumme 488, men huser i øjeblikket 529.

»Jeg mener, at man driver rovdrift på personalet. Det meste af vores tid går på at skaffe pladser ved dobbeltbelæg, hvor der sidder to indsatte i samme celle,« lyder det bl.a. fra David Jensen, der er tillidsrepræsentant hos fængslet.

Også Renbæk Fængsel i Sønderjylland er godt fyldt op i disse dage. Her er belægningen ifølge Fængselsforbundet 100,3 pct. i den åbne del af fængslet.

»I det daglige bruger vi rigtig mange ressourcer på at skaffe pladser. Lige nu er besøgsrummet for eksempel i brug som celle,« siger Bjarke Knudsen, der er tillidsrepræsentant ved Renbæk Fængsel.

Den høje belægning - og nogle steder overbelægning - kommer efter flere år, hvor antallet af indsatte ellers er faldet.

Bl.a. derfor har Kriminalforsorgen løbende lukket nogle institutioner midlertidigt - f.eks. Kærshovedgård Fængsel, Vridsløselille Fængsel samt en række arresthuse rundt i landet.

Jørgen Pedersen, der er chef for Koncern Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, anerkender, at der har været et højt særligt varetægtsbelæg de seneste par måneder.

»Vi arbejder på det og overvejer at genåbne noget af den lukkede kapacitet, vi har. Desuden åbner Storstrøm Fængsel gradvist for indsatte, og i nærmeste fremtid tager det 35 varetægtsfængslede bandeindsatte fra Vestre Fængsel,« udtaler han i pressemeddelelsen.