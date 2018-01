En 16-årig dreng er blevet sigtet, efter brandvæsnet nytårsnat blev beskudt med fyrværkeri i Ringparken i Slagelse.

Det fortæller Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Slagelse Brand & Redning blev beskudt med en raket under kørsel, og episoden blev foreviget på tv-optagelser. Der var ikke nogen, der kom til skade.

Nytår med udrykning: Flere fik fyrværkeriskader

»Det er helt og aldeles uacceptabelt, når mennesker ikke kan få lov at passe deres arbejde i fred og ro. Og det er jo særligt paradoksalt, når det er tilfældet med f.eks. brandvæsenet, som ofte kører ud for at redde liv, at de skal opleve at blive beskudt i forbindelse med udførelsen af deres opgave,« siger vicepolitiinspektør hos Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, Allan Holm.

Efterforskningen har ført til, at man har kunnet sigte teenageren, der har hjemme i Slagelse.

»Vi er meget tilfredse med, at vi nu har identificeret gerningsmanden, som er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Med sigtelsen ønsker vi at sende et klart signal om, at den her form for opførsel er uacceptabel,« siger Allan Holm.

Politi og brandvæsen beskudt: »Det er en fuldstændig vanvittig adfærd«

Over hele landet oplevede brandvæsnet af blive beskudt 20 gange med fyrværkeri i løbet af den ellers festlige nat, viste en rundringning fra Danske Beredskaber.

Der blev bl.a. kastet bomberør mod biler og rettet raketter mod biler og mandskab. Undersøgelsen er ikke lavet før, så antallet af hændelser kan ikke sammenlignes med tidligere år.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi blev angrebet med fyrværker ved tre tilfælde i Slagelse.