Kvindelig tyv har måske slået til igen: Nu er tre hjertestartere stjålet fra samme bank

Det skete i juli og august sidste år. Og forrige uge skete det så igen.

Jyske Bank i Holbæk har tre gange fået stjålet den hjertestarter, som hænger frit tilgængeligt på bankens facade.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi tyder det på, at det er den samme kvinde, som står bag de tre tyverier.

»Vi tror, at der er tale om en, som har en sygelig trang til at stjæle de hjertestartere. Engang i efteråret traf vi tilfældigt en kvinde i Køge, som rendt rundt med en hjertestarter, som vi senere fandt ud af hørte hjemme i Kalundborg,« fortæller pressemedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Med kvinden, der bor i Holbæk Kommune, som mistænkt, begyndte politiet at sammenligne overvågningsbilleder fra de første tyverier for at se, om der var et match mellem dem og kvinden.

»Men da vi kiggede nærmere på overvågningsbillederne, kunne vi pga. dårlig billedekvalitet ikke afgøre, om det var den pågældende kvinde eller ej. Tvivlen måtte derfor komme hende til gode,« lyder det fra Martin Bjerregaard.

Da en tredje anmeldelse om tyveri af hjertestarteren fra bankens facade den 13. januar tikkede ind, åbnede sagen igen.

Siden de første to tyverier har banken anskaffet sig et ekstra videokamera, der skal sikre bedre bevismateriale. Ifølge sn.dk betyder det nye kamera, at banken nu har billeder af tyven i god kvalitet.

»Vi venter spændt på at sammenligne de nye billeder med den mistænke kvinde, når vi modtager dem,« fortæller Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hvis kvinden ender med at blive sigtet i sagen og tiltalt for de tre tyverier, vil hun sandsynligvis modtage en bøde, skriver sn.dk.

De stjålne hjertestartere har en værdi på omkring 20.000 kr. stykket. Men for afdelingsleder i Jyske Bank i Holbæk, Claus Olesen, er det ikke udsigten til at skulle punge ud til en fjerde hjertestarter, der ærgrer ham.

»Det handler slet ikke om pengene. Det, der gør mig ked af det, er, at nogen stjæler noget, der har til formål at kunne redde liv. Men er vi virkelig derude, hvor vi ikke længere skal have en hjertestarter, fordi vi ikke kan. Det kan jeg simpelthen mærke, at det vil jeg ikke have, at hun skal bestemme,« siger han til sn.dk.

Hos Trygfonden, der står bag hjemmesiden hjertestarter.dk, hvor man kan få et overblik over registrerede hjertestartere i hele landet, lyder meldingen, at det heldigvis ikke er hverdagskost, at hjertestartere bliver stjålet.

»Der sker typisk et par håndfulde af disse tyverier om året. Selvom vi i dag er oppe på omkring 17.000 hjertestartere, har antallet af tyverier de seneste 10 år ligget meget stabilt. Nogle år kan det være 12, andre 8 eller 14. Det tænker vi ikke er noget alarmerende højt tal,« oplyser Grethe Thomas, der er projektchef hos Trygfonden.