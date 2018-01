Hærværksramt bager kræves udvist: Indsamlede penge er indefrosset

Sympatien er skyllet ind over iranskfødte Ali Parnian, siden fire maskerede mænd i lørdags smadrede hans kombinerede bageri og restaurant – Kaj Bageri – i Tingbjerg i det nordvestlige København.

Vores efterforskning går i alle retninger, og det har den gjort fra starten. Allan Nyring, politiinspektør Vores efterforskning går i alle retninger, og det har den gjort fra starten.

Den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, har indsamlet næsten 500.000 kr. til ham, og integrationsminister Inger Støjberg (V) udtrykte tirsdag »respekt« for, at han ikke lod sig kue til at betale beskyttelsespenge.

Men nu er det kritiske lys pludselig rettet mod den 19-årige iraner. Han står fredag tiltalt ved Østre Landsret i en straffesag, hvor han og hans kammerat er anklaget for at have sat ild til og afbrændt en stjålet BMW tilbage i 2016.

Hvis han findes skyldig, risikerer han at blive udvist af Danmark.

Ved Retten i Lyngby blev kammeraten fundet skyldig i både biltyveri og afbrænding af bilen. Han fik en betinget fængselsdom på seks måneder og en betinget udvisning. Ali Parnian nægtede sig skyldig og blev også frikendt. Anklagemyndigheden har anket begge domme til landsretten med krav om ubetinget udvisning.

Har ikke fået en krone

Der gik ikke mange minutter, fra historien om retssagen kom frem torsdag eftermiddag, til Mette Abildgaard reagerede på sin Facebookside og henviste til, at der »rejses nogle meget alvorlige anklager«, og at hun på kontakten med flere medier har fået det indtryk, at der kan være mere på vej. Hun slog fast, at de indsamlede midler endnu ikke er givet videre til Ali Parnian, og at det kan komme på tale helt at annullere indsamlingen og sende pengene retur til de flere tusinde, der har bidraget.

»Jeg og indsamlingskomiteen vil nu afvente, mens politiet efterforsker, og så vil vi forhåbentlig snart blive klogere på, hvad der er op og ned i sagen,« skriver Mette Abildgaard, der understreger, at det er for tidligt at drage nogen konklusioner. Hun rejser selv spørgsmålet om, hvorvidt det var dumt at samle penge ind, hvis det viser sig at være sket på et forkert grundlag:

Hærværk Sagen kort Fire maskerede mænd med baseballbat og jernstænger smadrer lørdag aften den 19-årige Ali Parnians bagerbutik – Kaj Bageri – i Tingbjerg i det nordvestlige København. Episoden bliver fanget på et overvågningskamera og vist i TV 2.

Ifølge Ali Parnian er angrebet en reaktion på, at han forinden er blevet afpresset og har afvist at betale beskyttelsespenge.

Det er ikke første gang, at Ali Parnian føler sig truet. En måned forinden har han anmeldt en episode til politiet, hvor han er blevet opsøgt af fire mænd med knive på sin private bopæl.

»Til det vil jeg sige: Jeg er opdraget til, at man skal tro på det bedste i andre mennesker. Jeg er et tillidsfuldt menneske, og det vil jeg også være fremover. Også selv om det så kan betyde, at man brænder fingrene engang imellem.«

I byretten erkendte Ali Parnians kammerat – der også har iransk oprindelse og har været i landet i fire år – at han havde stjålet sin fætters BMW 320. Han kørte derefter rundt med Ali Parnian og en tredje kammerat, indtil de ifølge ham blev enige om at brænde bilen for at slette sporene. De skaffede to liter benzin, som de opbevarede i en vandflaske og købte derpå gazebind, der kunne bruges som lunte, og håndsprit til at tænde det. Derefter kørte de til Kulhusvej i Værløse, hvor bilen brændte ud. Den tredje kammerat blev forbrændt i ansigtet, da han forsøgte at sætte ild til bagagerummet.

Nægter brandstiftelse

Den forklaring afviste Ali Parnian i byretten. Han bekræftede, at han havde kørt i BMW’en, men han sagde, at han troede, at kammeraten havde købt den for 5.000 kr. af sin fætter. Det er muligt, at der blandt andre ting blev købt gazebind og sprit i Netto, og at de havde benzin i en plastikflaske, men det var ikke noget, han undrede sig over, sagde han, der tilføjede, at han blev sat af ved sit hjem, og at han dermed ikke var til stede, da bilen blev brændt af.

Jyllands-Posten var torsdag i kontakt med Ali Parnian, der ikke ønskede at kommentere sagen. Han udtalte dog til Ekstra Bladet, at han er uskyldig i brandstiftelsen, og at sagen intet har med sagen om hærværk og afpresning i bageriet i Tingbjerg at gøre.

Spørgsmålet er, om politiet deler den vurdering? Allan Nyring, politiinspektør ved Københavns Politi, holder kortene tæt på kroppen.

Er det en vinkel i jeres efterforskning, om det, der skete i Kaj Bageri, evt. kan hænge sammen med sagen i landsretten, f.eks. fordi nogen vil hævne sig for den afbrændte bil?

»Det kan jeg ikke rigtigt udtale mig om. Vores efterforskning går i alle retninger, og det har den gjort fra starten. Hvorvidt det er en del af det eller ej, det er noget af det, vi forsøger at hitte rede i,« siger Allan Nyring.

Kom alene til Danmark

Ali Parnian fortalte i december til Berlingske, at han for nogle år siden kom til Italien sammen med sin far og lillebror. Han og lillebroren tog angiveligt for halvandet år siden til Danmark uden faderen og fik efter et års ophold på et asylcenter en opholdstilladelse i Danmark.

Efter episoden i lørdags fortalte Ali Parnian, at han var blevet afkrævet beskyttelsespenge, men at han havde nægtet. Det er baggrunden for hærværket, tror han.

Politiet har meldt ud, at man ikke kender til andre sager fra området, hvor der skulle være blevet opkrævet penge for beskyttelse.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) besøgte tirsdag det hærværksramte bageri og udtrykte sin sympati med ejeren. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hende til den nye udvikling i sagen.