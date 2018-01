Ofre for overgreb skal kunne søge erstatning uden tidsfrist

Sager om overgreb mod børn skal ikke længere kunne blive forældet.

Og når det handler om at søge erstatning fra myndigheder, der har svigtet deres ansvar for at hjælpe børnene, skal forældelsesfristen afskaffes med tilbagevirkende kraft.

Det vækker glæde hos Børns Vilkår, der har støttet mere end 200 børn og unge, der har forsøgt at få erstatning, fordi myndighederne ikke har hjulpet dem.

- I alle de sager har forældelse været et tema, fortæller juridisk seniorrådgiver Ingrid Hartelius Dall.

Hidtil har forældelsesfristen i langt de fleste sager om erstatning været tre år, oplyser hun. Børns Vilkår vurderer, at det vil få stor betydning for ofrene, at forældelsesfristen bliver afskaffet.

- Der vil blive åbnet for gamle sager, men "gamle" i en ret bred forstand. Hvis man er 31 og har været udsat for noget, der ligner tortur som barn, så er akterne der jo stadig, siger Ingrid Hartelius Dall.

Afskaffelsen af forældelsesfristen er en del af et lovforslag fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Det har været på vej, siden ministeren i 2016 præsenterede udspillet "Retfærdighed for ofre", der indeholder en lang række øvrige ændringer i både strafferetten og regler om erstatning.

Undervejs er forslaget blevet ændret på flere punkter. Blandt andet er det nu alle overgreb mod børn, der er omfattet, og ikke kun seksuelle overgreb, som det lød i første omgang.

Og blandt andet Enhedslisten har kæmpet for at komme af med forældelsesfristen med tilbagevirkende kraft. Og ikke kun i nye sager, som det lød i Papes første forslag.

- Det er enormt vigtigt for de mennesker, som har oplevet overgreb og i den forbindelse fatale svigt fra myndighedernes side, at de kan få lov at rejse erstatningssag mod myndighederne, siger retsordfører Rune Lund (EL).

Han nævner sagen om drengene fra børnehjemmet Godhavn som et eksempel på en gammel sag, der nu vil kunne tages op igen.

Fortidens misbrugte børn kan få ny mulighed for at søge retfærdighed

Det er kun i sager, hvor ofrene søger erstatning fra myndigheder, at forældelsesfristen bliver afskaffet med tilbagevirkende kraft.

Forældelsesfristen afskaffes også, når det gælder gerningsmandens strafansvar. Men det sker ikke med tilbagevirkende kraft.