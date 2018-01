Seks personer anholdt - mistænkt for at være bagmænd til større narkonetværk

Peberspray, dopingmidler, stikvåben, ammunition, en strømpistol, 6 kg kokain og ca. 600.000 kr. i kontanter er blevet beslaglagt.

14 adresser er blevet ransaget.

Og nu er seks personer blevet anholdt.

Det er resultatet af den foreløbige efterforskning af et netværk, som ifølge Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi har indsmuglet og distribueret hård narkotika.

Torsdag har politiet anholdt fem mænd mellem 22 og 25 år i det storkøbenhavnske område og en 38-årig mand i Sverige. De mistænkes alle for at have en rolle i netværket.

Kokainen blev beslaglagt i december hos andre personer end dem, der er blevet anholdt torsdag, og i den forgange periode har politiet anholdt og fængslet tre personer. De 600.000 kr. blev fundet hos en udenlandsk statsborger i sidste uge.

»Den kommende tids efterforskning skal nu klarlægge, i hvilket omfang de personer, der er anholdt i forbindelse med dagens aktion ligeledes skal sigtes og tiltales for at have medvirket til indsmuglingen af den allerede beslaglagte kokain,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet kan ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser i sagen, som stadig efterforskes.

Fem af de anholdte skal i grundlovsforhør fredag - formentlig for lukkede døre, mens den 38-årige skal for retten i Sverige.