Medie: Kim Wall inviterede kæresten med på ubåd

Sidste gang Kim Walls kæreste og venner så hende, var, da de vinkede til hinanden, da hun sejlede forbi dem i havneløbet på vej ud på en reportagetur i Peter Madsens ubåd.

Hendes danske kæreste, som er meget påvirket af sagen og ikke ønsker at medvirke i interviews eller stå frem med navn, har for første gang fortalt om parrets sidste timer til TV 2's kriminalmagasin Station 2. Han havde dannet par med Kim Wall i 11 måneder inden hendes død, og de var flyttet sammen i et bofællesskab på Refshaleøen i marts.

Sagens forløb Den 10. august: Kim Wall stævnede ud med Peter Madsen i ubåden "UC3". Ubåden og de to om bord blev senere meldt savnet.

Den 11. august: Peter Madsen blev reddet fra synkende ubåd og næste dag varetægtsfænglset.

Den 21. august: Kim Walls torso blev fundet i vandet ved Amager. Det kom senere frem, at der var fundet 14 stik i underlivet.

Den 7. oktober: Kim Walls hoved, to ben, tøj og en kniv fundet i Køge Bugt

Den 12. oktober: En sav bliver fundet i Køge Bugt

Den 21. november: Venstre arm fundet i Køge Bugt

Den 29. november: Endnu en arm fundet i Køge Bugt

Den 23. januar: Peter Madsen er blevet tiltalt for drab, partering og for anden seksuel omgang end samleje af særligt farlig karakter.

Kim Walls kæreste beretter, at parret den 10. august var midt i en afskedsfest, som de holdt, fordi de seks dage senere skulle flytte til Beijing sammen. Han skulle studere på universitet, mens hun skulle arbejde som freelancejournalist.

Overblik: Her er retsopgøret mod Peter Madsen

Den første gæst var kun lige dukket op, da 30-årige Kim Wall angiveligt fik en besked fra ubådskaptajnen Peter Madsen, som hun tidligere på året havde haft en mailkorrespondance med, fordi hun ville lave en reportage om hans arbejde med raketter.

Så vidt vides havde Kim Wall ikke hørt fra ham igen før netop den aften i august.

Han inviterede ifølge Kim Walls kæreste den svenske journalist over til en kop te i det nærliggende værksted og til et interview i ubåden samme aften. Kim Wall aftalte med sin kæreste, at hun skulle vælge interviewet i stedet for selskabet, fordi det var en god mulighed for at lave en reportage til et amerikansk magasin.

Inden hun tog af sted spurgte hun sin kæreste, om han ville med på turen. Det overvejede han, men valgte at blive ved festen for ikke at efterlade gæsterne alene, skriver TV 2. Omkring kl. 19 kunne selskabet fra en græsplet tæt ved vandet se ubåden sejle forbi med Kim Wall og Peter Madsen om bord.

Tidligere drabschef: Nu skal man bevise, at Peter Madsen havde planlagt mordet

Den svenske journalist skrev de første timer flere beskeder til sin kæreste, der fik indtryk af, at hun var begejstret for at sejle med ubåden. Men så stoppede kontakten, og kæresten blev tiltagende bekymret, som timerne gik.

Han ringede til politiet kl. 1.43, og kl. 2.17 alarmerede han søværnet, beretter TV 2, der bringer dokumentaren torsdag aften. Det har ikke været muligt for tv-stationen at få kommentarer fra den drabsigtede Peter Madsen til forløbet.

Kim Wall kom aldrig i land i live. Ubådskaptajnen Peter Madsen er tiltalt for at have mishandlet, dræbt og parteret hende på ubåden. Han nægter tiltalen om drab, men har erkendt at have parteret liget.

Peter Madsen skal efter planen have sin sag for Københavns Byret til fra den 8. marts 2018. Det sidste retsmøde er sat til den 25. april 2018.