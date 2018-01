Kender du Helle og Claus? Politiet har deres vielsesringe

Kender du en Helle og en Claus, som måske endda blev gift den 5. september i 2008?

Så vil politiet gerne høre fra dig.

I forbindelse med efterforskningen af en række indbrud på Amager og Frederiksberg, arbejder politiet nemlig på at få en større mængde tyvekoster tilbage til deres rette ejere - heriblandt et sæt vielsesringe.

Sagen strækker sig tilbage til december, hvor Københavns Politi blev opmærksom på, at der var sket flere indbrud i Fuglebakkekvarteret på Frederiksberg og i villakvartererne omkring Sundbyvesterplads på Amager.

Politiet satte civile patruljer ind i området og havde i januar held med at anholde en albansk mand, der både havde koben og smykker på sig. Politiet mistænker nu, at han kan stå bag flere end 50 indbrud og har brug for hjælp til at undersøge, om han kan knyttes til gerningsstederne.

»Håbet er, at blandt andet dna-spor kan knytte ham til gerningsstederne. Ved ransagningen har vi fundet en større mængde tyvekoster, som vi nu forsøger at få tilbage til ejerne,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet har ledt i registre og på kirkekontoret for at finde frem til ejerne af vielsesringene. Kender man Helle og Claus, eller mangler man selv en af de mange andre fremlyste tyvekoster, som kan ses på listen her, kan man kontakte politiet på tlf. 114.

Der er både dynejakker, en taske fra YSL, solbriller, ure og guld- og sølvsmykker blandt de i alt 28 fremlyste genstande.