Fire anklages for drab ved kiosk i København

Torsdag begynder retssagen mod fire mænd i Retten på Frederiksberg. De er anklaget for at stå bag drabet på en ung mand tilbage i efteråret 2016.

Det var en eftermiddag i oktober, at skuddene bragede skuddene løs ved en kiosk i Emdrup i København.

21-årige Daniel Kristensen var målet, lød det dengang. Han blev ramt to gange og døde knap to uger senere.

Men han var ikke den eneste, der blev ramt. En tilfældig mand, der dengang var i slutningen af 40'erne, blev ramt af skud i ryggen.

Han overlevede til gengæld og skal også vidne i retssagen mod de fire mænd. Det fortæller anklager Andreas Christensen.

- Det er vores opfattelse, at han er en tilfældig mand, der er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger anklageren.

Retssagen kommer til at strække sig over 13 retsdage, og her skal der blandt andet afspilles videoovervågning fra området ved kiosken.

- Der vil dels være en række afhøringer først af de tiltalte. Så er der indkaldt en række vidner, som skal forklare noget om, hvad de så ske ude på gerningsstedet, fortæller Andreas Christensen og fortsætter:

- Der vil være nogle tekniske beviser i form af videoovervågning fra området omkring gerningsstedet. Vi har også indhentet nogle teleoplysninger, som jeg vil præsentere retten for.

De fire mænd har ifølge anklageskriftet haft forskellige roller i drabet.

To af dem på 22 og 23 år er tiltalt for drab, mens de to andre på 22 og 36 år er tiltalt for medvirken til drab.

Derudover er de også tiltalt forsøg på drab og medvirken til forsøg på drab på manden, som blev skudt i ryggen og overlevede.

Han var dog ikke den eneste tilfældige person til stede. En kvinde, der ikke kom til skade, var også til stede og stod tæt ved den 21-årige mand.

Derfor er de fire mænd også tiltalt efter straffelovens paragraf 252, der handler om på hensynsløs måde at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Det er tidligere beskrevet, at alle fire mænd har været eller er medlem af banden Mongols.

Det vil anklageren dog ikke komme ind på før retssagen. Ligesom han heller ikke vil sige noget om motivet for drabet før retssagen.

Anklageren forventer, at der vil være dom i slutningen af april.