Skoleleder på muslimsk friskole blev smidt ud af 15-20 voksne

Fredag sidst på eftermiddagen valgte skolelederen på DIA Privatskole på Nørrebro i København at tilkalde politiet.

Her mødte 15-20 forældre og andre voksne op på skolens kontor og insisterede på, at skolelederen skulle gå, mens de selv afviste at forlade stedet. Det fortæller skolelederen, Michael Gravesen, selv i en besked på skolens hjemmeside.

Skolelederen beretter, at gruppen bl.a. bestod af skolens tidligere bestyrelsesformand, forældre til tidligere elever og en række ukendte voksne, hvoraf nogle var iført uniformer - tilsyneladende fra et vagtselskab.

Han beskriver, at han sad sammen med en af skolens lærere på kontoret, da gruppen dukkede op.

»Pludselig stod der 15-20 mænd. De ville overtage skolen. De forlangte, at jeg skulle gå - og sagde, at jeg var fyret. Men det kan de jo ikke. Jeg er ansat af bestyrelsen,« siger Michael Gravesen, der har været skoleleder siden august, til Ekstra Bladet.

Alligevel fik gruppens adfærd de to til at forlade stedet. Læreren kravlede undervejs ud ad et vindue, skriver skolelederen på hjemmesiden. Selv gik han efter at være blevet bedt om aflevere hovednøglen, fortæller han til Ekstra Bladet.

Her fortæller han også, at mindst to af de fremmødte har fået bortvist deres børn, fordi forældrene har »modarbejdet skolen«.

Han fik efter eget udsagn ikke lov at lukke sin computer, hvorfra der er adgang til personfølsomme oplysninger på skolens elever, ansatte og forældre, før han blev presset til at forlade skolen.

»De fortalte mig, at vi enten kunne gøre det på den nemme måde eller på den hårde måde. Efterfølgende erfarede jeg, at der også var sendt besked ud om et møde på skolen samme aften, hvilket på ingen måde var efter aftale med hverken skolens bestyrelse eller mig,« skriver Michael Gravesen om forløbet på hjemmesiden.

Det har han meldt til politiet. Vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Jakob Vilner, bekræfter, at politiet var til stede på skolen fredag aften omkring kl. 19.

»Vi oplevede, at der var kommet mennesker ind på skolen, som var uønskede på stedet, og som var utilfredse med den måde, skolen ledes på af skolebestyrelsen, som man er uenig med. Vi tog en snak med dem om, at de skulle finde en anden måde at håndtere det på og bad dem forlade stedet. De gik uden problemer, og der var ingen voldsom konflikt,« siger han.

Gruppen oplyste selv, at den ville komme tilbage til skolen mandag, fordi den ikke var færdig med sit foretagene. Derfor tog politiet mandag til stedet og bad gruppen, som var troppet op foran DIA, om at forlade området, hvilket den gjorde uden ballade, fortæller Jakob Vilner.

Er det dit indtryk, at de optrådte truende?

»Det er, som man vurderer det. De er kommet ind på skolen for at gøre opmærksom på deres utilfredshed. Hvis man er ansat eller elev, kan det godt virke utryghedsskabende, at der kommer nogle ind, der taler højt eller er utilfredse på et tidspunkt, hvor de ikke har noget at gøre på skolen. Hvis de har siddet derinde og har følt sig lidt utrygge ved det, er der jo ikke noget at sige til det.«

Jakob Vilner forklarer, at skolen har oplyst, den vil gå videre med sagen via sin advokat, og derfor foretager politiet sig umiddelbart ikke mere.

Jyllands-Posten har kontaktet skolelederen for en uddybende kommentar.