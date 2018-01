Pape om peberspray i hjemmet: Man skal tænke sig om

Personer over 18 år skal kunne have en peberspray liggende i hjemmet, uden at det kræver en tilladelse.

Sådan lyder det fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) onsdag.

Og selv om både Politiforbundet og Det Kriminalpræventive Råd har kritiseret idéen om at ligge en peberspray i hænderne på helt almindelige danskere, så mener justitsministeren, det er en god idé.

- Man skal jo tænke sig om med det her. Det er også derfor, man skal have vejledning i, hvad det betyder at have en peberspray, der hvor man køber den.

Øjenlæge: Peberspray er nærmest det mest ufarlige, vi har

- Men hvis fru Hansen er udsat for et hjemmerøveri, så synes jeg sådan set, det er meget godt, at hun kan forsvare sig, siger Søren Pape Poulsen.

I Tyskland er det lovligt at gå rundt med en peberspray i offentligheden, men sådan skal det ifølge justitsministerens forslag ikke være i Danmark.

- Vi har lige haft en meget stor bandekonflikt - om den er slut endnu, skal man passe på med at sige - og tænk sig, hvis politiet visiterede et bandemedlem og fandt en peberspray, som de så ikke måtte konfiskere. Det, synes jeg, er uholdbart.

- Vores forslag er en god ordning - man skal ikke have det i offentligheden, men man kan godt have det derhjemme, siger Pape, der dog ikke har tænkt sig anskaffe sig en peberspray selv.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ofre for hjemmerøverier er faldet stødt siden 2009.

Skarp kritik af lovforslag: Ansæt mere politi - lad være med at bevæbne befolkningen

Men justitsministeren mener ikke, at det gør forslaget om peberspray i hjemmet unødvendigt.

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvor trygge folk er i deres hjem.

- Hvis man føler, at det betyder noget at have en peberspray derhjemme, så er det fint med mig, siger Søren Pape Poulsen.

Peberspray består af en neutral væske, der er blandet med en stærk koncentration af potente krydderier.

Sprayen giver svær svien i øjnene og åndedrætsbesvær.