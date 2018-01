Under en rutinemæssige aktion rettet mod den organiserede hashhandel i Pusher Street på Christiania tirsdag eftermiddag blev betjente fra Københavns Politiet angrebet af omkring 20 maskerede personer.

Iklædt sort tøj og med tildækkede ansigter kastede gruppen blandt andet sten og flasker mod betjentene, oplyser Københavns Politi.

To betjente blev ramt på hjelmen af henholdsvis en flaske og en sten, og de er nu sendt til tjek på skadestuen, men er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade.

Ikke desto mindre ser politiet med stor alvor på volden:

»Det er fuldstændig utilladeligt at ty til vold mod politiet. Både generelt men i særlig grad på den måde, vi så i dag,« siger vicepolitiinspektør Lars O. Karlsen fra Københavns Politis operative specialafdeling.

Politiet formoder, at gerningsmændene stammer fra den organiserede hashhandel, som stadig foregår på fristaden trods årelange bestræbelser på at komme ulovlighederne til livs. Så sent som 21. december ryddede politiet alle boderne i Pusher Street - over 40 styk i alt - og beslaglagde flere kilo hash og skunk.

Politiet har ryddet Pusher Street

Målet for tirsdagens aktion var igen hashsælgerne i den berygtede brostensgade. Ved 15-tiden gik politiet ind i området og anholdt 11 personer i og omkring hashboderne, hvor en endnu ukendt mængde hash/skunk samtidig blev beslaglagt.

Godt 10 minutter senere var aktionen egentlig ved at være slut, da en gruppe på cirka 20 ophidsede personer samlede sig og gik til angreb mod politiet, fortæller Lars O. Karlsen.

»Der var generelt en dårlig stemning i Pusher Street, og da vi ville forlade området igen var der omkring 20 sortklædte, maskerede personer, der organiserede sig og overfaldt en gruppe betjente med sten og flasker. Det var meget voldsomt,« siger han.

Vicepolitiinspektøren ved ikke, hvad der specifikt fik situationen til at eskalere, men en eftermiddag som denne er næsten alle boderne i Pusher Street åbne, og der er derfor mange personer fra hashmiljøet til stede.

»Vi oplever ofte, at hashsælgerne beskytter deres marked og tyr til vold mod politiet,« siger Lars O. Karlsen som mulig forklaring på uroen.

På nuværende tidspunkt forventer Københavns Politi, at cirka halvdelen af de 11 anholdte vil blive fremstillet i dommervagten.

Der sælges hash på Christiania 24 timer i døgnet: Politiet napper to om ugen Det undrer V-ordfører, mens Dansk Folkeparti kræver højere straffe og flere betjente på Christiania.

Ingen personer blev anholdt i forbindelse med selve angrebet mod politiet, men den sag vil nu blive efterforsket som vold mod tjenestemand.

»Skammeligt angreb på vores betjente! Tak for jeres indsats,« skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på Twitter.

I august 2016 blev to betjente fra politiets Task Force Pusher Street og en tilfældig polsk mand såret af skud, da en kendt hashhandler modsatte sig anholdelse og i stedet åbnede ild med en pistol.

En betjent blev ramt i hovedet og var i livsfare, mens den anden og polakken blev ramt i benet.

Gerningsmanden blev senere skudt og dræbt af politiet.

Den hårdt sårede betjent kunne udskrives fra hospitalet mere end et halvt år efter skyderiet efter omfattende genoptræning

Partier har fået nok: Nu skal kriminaliteten på Christiania knuses

Som reaktion på den voldsomme episode ryddede christianitterne på eget initiativ Pusher Street og bankede hashboderne ned. Men der gik ikke længe, før salget igen var vendt tilbage og nye boder rejst i gaden.