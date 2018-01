Tidligere efterforsker: Kæmpe arbejde bag ubådssag

Der ligger et omfattende efterforskningsarbejde bag sagen om drabet på Kim Wall. Det vurderer Kurt Kragh, tidligere efterforskningsleder og kriminalkommissær ved Rejseholdet.

Mere end fem måneder efter drabet blev anklageskriftet klar i sidste uge, og tirsdag har journalister fået aktindsigt i anklageskriftet mod drabstiltalte Peter Madsen.

Det viser, at politiet mener, at han mishandlede svenske Kim Wall, før han slog hende ihjel. Kurt Kragh roser politiarbejdet.

Anklageskrift i ubådssagen: Peter Madsen mishandlede Kim Wall

- Der ligger et kæmpe stykke arbejde fra Københavns Politis side. Det med at dokumentere, hvad der er sket før, under og efter forbrydelsen og tale med fagpersoner om ubåden er der et stort arbejde i, siger han.

Af anklageskriftet fremgår det også, at Peter Madsen medbragte adskillige remedier på ubåden. Ifølge anklageren tog han sav, kniv, tilspidsede skruetrækkere, stropper, strips og rør med om bord.

Redskaberne mener anklageren, at Peter Madsen brugte til at mishandle den kvindelige journalist.

Ifølge Kurt Kragh må politiet have lagt et stort arbejde i at prøve at klarlægge, hvilke genstande der hørte til i ubåden, og hvilke Peter Madsen kan have medbragt med henblik på at begå forbrydelsen.

- Man må have lavet afhøringer af personer, som har kendskab til ubåden og raketværkstedet. På den måde kan man finde ud af, at der ikke normalt skal være en sav i ubåden.

- Det er ret væsentligt, at han har medbragt tingene i forhold til, at det skal være planlagt.

Overblik: Her er retsopgøret mod Peter Madsen

I anklagen mod Peter Madsen fremgår det, at han "efter forudgående planlægning og forberedelse" skal have begået drabet.

I mange år arbejdede Kurt Kragh selv med drabssager.

- Hvis anklagemyndigheden er i stand til at få dokumenteret de her ting og overbevise dommere og nævninger om, at det er foregået, så kan det næsten ikke blive grovere.

- Der indgår alle de elementer, som skal til for, at man kan sige, at det ikke kan blive værre, siger han.

Anklageren kræver Peter Madsen idømt fængsel på livstid. Der er også nedlagt en sekundær påstand om forvaring.

Peter Madsen selv nægter sig skyldig i drab, men han har erkendt at have parteret Kim Wall.