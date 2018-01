»Frygteligt og meningsløst.«

Sådan lød det tilbage i maj sidste år fra Holbæks daværende borgmester, Søren Kjærsgaard (V), til nyheden om, at store dele af et af byens vartegn Søndersted Stubmølles indre var udbrændt.

Søndersted Stubmølle Møllen blev opført omkring år 1700 i Butterup syd for Tuse på Nordvestsjælland. Den blev flyttet til Søndersted 1873 og fik sin nuværende placering i Strandparken i 1936. Kilde: Møllearkivet

»Møllen har jo været et vartegn for Holbæk. Den har stået her i byen i næsten 80 år, så den har været et kært minde for alle i byen,« sagde Søren Kjærsgaard.

Dagen efter branden blev to drenge på dengang 16 og 17 år anholdt og sigtet for at have sat ild til møllen. Torsdag vil de to, der i dag er henholdsvis 17 og 18 år, blive stillet for retten i Holbæk.

Ifølge Ekstra Bladet kræves de to unge foruden at blive straffet for brandstiftelsen også dømt til at skulle betale en erstatning på 4,6 mio. kr., hvilket møllens skader er blevet opgjort til.

For den 17-åriges vedkommende er der dog også en anden sag, som skal behandles i retten. Han er nemlig desuden tiltalt for at have begået overgreb mod en 14-årig pige, mens en af hans jævnaldrende kammerater filmede det med pigens mobiltelefon.

Da videoen senere blev delt med to andre drenge og vist til en tredje, er den 17-årige sammen med den 16-årige, der filmede overgrebet, tiltalt for besiddelse og deling af børneporno, blufærdighedskrænkelse samt for at have udsat pigen for »andet seksuelt forhold end samleje«.

Overgrebet mod den mindreårige pige skete angiveligt et døgn før, at den 17-årige sammen med sin 18-årige kammerat ifølge anklageskriftet satte ild til Søndersted Stubmølle.

Inden ildspåsættelsen havde adskillige unge mennesker ifølge politiets oplysninger festet i en park, der ligger nær møllen.

Med et koben skaffede de to tiltalte sig angiveligt adgang til møllen, hvor de startede et bål, som kort efter resulterede i store flammer og satte brandvæsenet på en større opgave.