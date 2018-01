Far har fået otte års fængsel for at misbruge børn i 12 år

Gennem 12 år misbrugte en nu 48-årig mand sine egne to døtre, sin svigerinde og en pige, der kom på besøg i familiens hjem.

Overgrebene fandt sted fra 2003 til 2015 og gik ud over pigerne, da de var mellem 8 og 13 år.

Tirsdag blev manden i et nævningeting ved Retten i Esbjerg idømt otte års fængsel for flere tilfælde af voldtægt og andre seksuelle forhold over for børn under både 12 og 15 år.

Ifølge JydskeVestkysten var mandens første offer hans svigerinde tilbage i 2003. De sidste overgreb blev begået mellem august og december 2015 og gik ud over han niårige datter.

Sagen kom ifølge jv.dk frem, da den anden datter under en samtale med en sundhedsplejerske fortalte, at hun fra 2010 til 2015, flere gange var blevet tvunget til at have sex med sin far.

Under politiets efterforskning viste det sig, at faren havde langt flere overgreb på samvittigheden.

I en skriftlig kommentar udtrykker sagens anklager, Christina Bork Hansen, tilfredshed med dommen.

- Vi havde nedlagt påstand om fængselsstraf på ikke under otte år. Og det har retten fulgt.

- Straffens længde skal ses i lyset af, at der er tale om grove overgreb på piger dels under 12 år dels under 15 år, hvor den dømte har udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed til at begå overgrebene.

Den 48-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han overvejer nu, om han vil anke dommen til Vestre Landsret.