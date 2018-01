Mistænkt flugtbilist har meldt sig selv efter trafikulykke

En 22-årig mand fra Skive, som er mistænkt for at have kørt en 68-årig kvinde ihjel, er selv mødt op på politistationen i Silkeborg tirsdag formiddag.

Det oplyser politikommissær John Toft til Ritzau.

Kort før klokken 12 oplyser politiet, at manden erkender at have ført bilen, da ulykken skete.

- Vi har lavet en indledende afhøring, og nu skal vi se samlet på sagen, ud fra de oplysninger vi i øvrigt har fra vores undersøgelser på stedet, vidnernes forklaringer og afhøringen af de to passagerer, siger politikommissær John Toft fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Bilisten sigtes for uagtsomt manddrab og for på anden hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for andres liv og førlighed. Han sigtes desuden for at efterlade en person i nød uden at hjælpe.

I længere end tre døgn har politiet ledt efter den unge mand, der formodes at have siddet bag rattet i bilen - en grøn Peugeot - som påkørte den 68-årige kvinde.

Politiet kan endnu ikke fastslå, om manden var påvirket, da han kørte eller hvor hurtigt, han kørte.

Ulykken skete på Viborgvej i Silkeborg.

Mandag fortalte en advokat, at hans 22-årige klient ville melde sig selv til politiet i løbet af dagen. Men om aftenen var manden stadig ikke dukket op.

Da den unge mand ikke selv meldte sig som aftalt, tog politiet kontakt til hans familie og venner for at finde ham.

- Vi har ikke bare siddet på hænderne, siger politikommissær John Toft.

- Vi har eftersøgt ham aktivt. Han havde vist sin gode vilje, men han brændte os så bare af. Det var jo bare ærgerligt, uddyber han.

Efter ulykken skal den 22-årige mand have kørt fra stedet sammen med to venner. Flugtbilen blev efterladt på H.C. Andersens Vej i bydelen Balle i Silkeborg, skriver Midtjyllands Avis.

Politiet har allerede talt med to personer, som var med i bilen. Det er angiveligt den 22-åriges to venner.

- Vi er jo nødt til at holde de tre forklaringer op mod de tekniske undersøgelser, sagde John Toft mandag.