Politi: Anmeld altid krav om beskyttelsespenge

Hvis man som forretningsdrivende bliver afkrævet beskyttelsespenge af kriminelle, skal man under ingen omstændigheder betale, men anmelde afpresningen til politiet.

Sådan lyder opfordringen fra ledende politiinspektør i Københavns Politi Allan Nyring.

Opfordringen kommer, efter at en bager i Tingbjerg i den seneste tid har været udsat for flere episoder af chikane og hærværk.

Anslagene mod Kaj Bageri kulminerede lørdag aften, da fem hætteklædte mænd raserede forretningen med baseballbat og jernstænger.

Politiker starter støtteindsamling efter hærværk mod bageri

Ali Parnian, der ejer butikken, fortæller, at han har nægtet at betale beskyttelsespenge. For ham er det en principsag ikke at betale så meget som en krone.

- For hvis jeg betaler nu, vil de bare have mere og mere. Det er skruen uden ende, siger han til TV2 Lorry.

Og ifølge Københavns Politi gjorde han det rigtige ved ikke at betale.

- Vi har stor forståelse for, at man bliver bekymret, hvis man bliver truet af større eller mindre grupper, der kræver beskyttelsespenge, siger Allan Nyring til Ritzau.

- Men man skal ikke betale. I stedet skal man gå til politiet. Vi tager disse sager meget alvorligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at opklare dem og anholde gerningsmændene, tilføjer han.

Der har i de seneste år været flere eksempler, hvor forretningsdrivende rundt om i landet har anmeldt, at de blev udsat for afpresning.

Men ifølge Allan Nyring er fænomenet med beskyttelsespenge ikke udbredt.

- Vi hører om det, men det er ikke vores opfattelse, at det er et stort problem.

- I 2017 havde vi i København enkelte sager, hvor massageklinikker blev afkrævet penge af bandefolk, men dem fik vi anholdt og fængslet, siger politiinspektøren.

Ali Parnian har efter hærværket fået støtte fra politisk hold.

På Facebook har De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, taget initiativ til en indsamling til fordel for Ali - en indsamling, der mandag eftermiddag har rundet 100.000 kroner, skriver hun på Twitter.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tilkendegivet sin støtte til bageriejeren.

- Vanvittige billeder. Mage til afstumpet adfærd.

- Jeg sender de allervarmeste tanker til Ali, der på få sekunder har fået smadret sin livsdrøm af maskerede kujoner, skriver ministeren på Facebook.