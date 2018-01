Brystbilleder havnede på russisk pornosite: Mand får 20 dages fængsel for deling

20 dages fængsel og 20.000 kr. i erstatning.

Det er prisen for, at en 24-årig mand fra Greve i 2015 delte billeder af en kvindes bryster på nettet. Billeder, som havnede på et russisk pornosite.

Det skriver Sjællandske Medier.

Ngo tippede politiet om sexvideo: Politi får tusindvis af tips om mulige børnepornosager på sociale medier

Det er Retten i Roskilde, som har fældet dom i sagen, der drejer sig om billeder af kvindens bryster før og efter en brystforstørrende operation. Manden narrede hende til at dele dem ved på Facebook at udgive sig for at være en kvinde, der overvejede samme indgreb.

Den 24-årige er tidligere blevet dømt for beluring i et solcenter, og han har også syv narkodomme bag sig.