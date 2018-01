Tre mænd tiltalt for drab: Mand blev kørt ned og stukket

Tre mænd er blevet tiltalt for at have dræbt en 27-årig mand i Aalborg i august sidste år.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

I sagen er en en 32-årig mand allerede idømt fem måneders fængsel. Han har tilstået, at han med vilje kørte ind i den 27-årige og udsatte ham for grov vold ved at stikke ham med en kniv.

De tre mænd, som nu er blevet tiltalt, sad i bilen sammen med den 32-årige, da han i en sort Mercedes kørte ind i den 27-årige, der sad i en sort Mondeo sammen med en kammerat.

En tredje bil var desuden involveret i sammenstødet, da den 27-åriges bil ramte en Volvo, hvor en kvinde sad. Hun kom ikke til skade.

Påkørslen skete i krydset mellem Østre Allé og Langelandsgade i bydelen Vejgaard i Aalborg 5. august sidste år.

Efter påkørslen forsøgte den 27-årige at flygte, men han blev stukket flere gange med en kniv. Han blev bragt til sygehuset, men hans liv stod ikke til at redde.

Efter overfaldet flygtede de fire mænd ifølge politiet i forskellige retninger, og politiet efterlyste herefter mændene.

Få dage efter meldte to af mændene sig selv, mens de to sidste meldte sig selv yderligere nogle dage senere.

Herefter blev de varetægtsfængslet.

Tidligere har politiet oplyst, at drabet ikke er banderelateret, men at det udspringer af en årelang konflikt mellem to personer.