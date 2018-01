Alkoholtest afslørede promille på 2,1: Bilist fik beslaglagt Maserati

En 59-årig mand måtte vinke farvel til både kørekort og sin milliondyre luksusbil, da han fredag eftermiddag blev taget med en for høj alkoholpromille, skriver Sjællandske.

Første gang med en promille over 2,0 Frakendelse af kørekortet ubetinget i minimum tre år.

Herefter skal man enten køre med alkolås i to år eller vente yderligere to år med at generhverve kørekortet.

20 dages betinget fængsel.

En bøde der cirka svarer til en netto månedsløn.

Bilen kan blive konfiskeret.

Et ANT-kursus skal gennemføres.

For at generhverve kørekort/køre med alkolås skal man også bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve).

Det var en årvågen borger, som ved 13.15-tiden opdagede, at en bil kom slingrende kørende i Hillerød. Politiet blev derfor tilkaldt, da borgeren mistænkte, at den ujævne kørsel kunne skyldes spiritus.

Formodningen viste sig at holde stik.

En politipatrulje fra Nordsjællands Politi fandt knap en halv time senere bilen parkeret i Hillerød. I den sad bilens ejer, en 59-årig mand, som imidlertid var faldet i søvn.

Fakta: Promillegrænsen i Danmark er 0,5

Ved at puste i et alkometer, stod det klart, at manden havde en promille på over 2,1, hvilket er langt over det tilladte.

»Når man kører bil med en promille på over 2,1, kan politiet beslaglægge bilen, også når det sker første gang. Ved en promille på 1,6 mister man kørekortet, ubetinget. Manden er ikke enig, og derfor skal retten tage stilling til, om bilen bliver beslaglagt,« siger vagtchef Jesper Hansen fra Nordsjællands Politi til Sjællandske.

Ifølge mediet var den pågældende bil en Maserati GranTurismo.

JP testkører 10 år gammel bil, som har fået et facelift: Maserati er stadig en vidunderlig ottecylindret oplevelse GranTurismo går ind i sit 10. leveår med et facelift, der skjuler de værste rynker på dens smukke ansigt, og bilen leverer en sjælden form for mekanisk køreglæde.

Ifølge FDM's bildatabase ligger nyprisen for en Maserati GranTurismo på mindst 2,4 mio. kr.

Det er uvist, hvornår retten skal træffe en afgørelse i sagen.