16-årig dreng på Lolland er død efter påkørsel

Sorgen bed sig fast, da den 46-årige Gitte Kokholm helt uden varsel mistede sin mand under en udlandsrejse. Sorgen og chokket sendte den veluddannede kvinde på en årelang rutsjetur – fra et lykkeligt liv i København til en angstfuld tilværelse hjemme hos forældrene i Skive.

I år ventes WHO at give vedvarende sorg sin egen diagnosekode, og dermed er der ifølge Det Nationale Sorgcenter hjælp på vej til de efterladte, som ligefrem bliver syge af sorgen. Men en sorgforsker frygter, at vi sygeliggør noget så alment som sorg i vores iver efter at eliminere lidelse.