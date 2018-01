Selvom det er weekend, hindrede det ikke politiet i lørdag formiddag at rykke ud med en fartkontrol på Helsingørmotorvejen.

Og noget tyder på, at der var god grund til at foretage en sådan kontrol. For efter kort tid på den sjællandske motorvej gjorde kontrollens »højdespringer« sig bemærket.

Fartkontrollen var blevet placeret i en 90 km/t-zone nær Gentofte. Og efter blot otte minutter kom en bilist kørende med 183 km/t - vel at mærke efter at diverse usikkerheder er trukket fra.

Fartkontrol på Helsingørmotorvejen ved Gentofte. Højdespringer efter 8 min. måling på 183 km/t. #politidk— Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 20. januar 2018

Hos Nordsjællands Politi oplyser vagtchef Jesper Hansen, at den pågældende bilist kan se frem til at miste kørekortet, idet personen kørte mere end 100 pct. for stærkt.

»Det er dødsensfarligt. Går det galt, så går det virkelig galt, når man kører så hurtigt. Og der er jo en grund til, at det er en grænse på 90 km/t der og ikke 110 km/t. Det betyder jo, at forholdene er anderledes,« siger vagchefen til Ekstra Bladet.

Over 500 bilister blev blitzet på under fire timer

En ubetinget frakendelse betyder ifølge Rådet for Sikker Trafik, at du skal aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at køre bil i en periode på seks måneder eller mere.

Når perioden så er udløbet, skal en kontrollerende køreprøve - både teoriprøve og en køreprøve - bestås for at få kørekortet igen.

Man kan bl.a. få frakendt kørekortet ubetinget, hvis man kører over 100 pct. for stærkt, kører spirituskørsel med over 1,2 promille eller kører groft uforsvarligt/hasarderet.