Dykkere fandt savnet kajakroer druknet

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Så gik der endnu en uge i det blå opgørs tegn. Det er nede i geledderne, at frustrationerne ventileres, men de trives på alle niveauer.

I Ringkøbing glæder man sig over, at der nu også kommer job til konen.

Politikerne bør overveje, om der via lovgivning kan stilles større krav til de sociale medier om, hvad der må ligge på deres platforme, mener flere foreninger.

Der er efterhånden flere tegn på, at boligrenterne kommer til at stige i år. Finans

Små kompakte crossovere er toppen af poppen - perfekte til det hårde liv i asfaltjunglen og typisk til priser fra lige under 200.000 kr.

JP tester fire crossovere til under 200.000 kr:

Bocuse var ansvarlig for at bringe fransk gastronomi ind i den moderne verden, siger Niels Lillelund.

Tvivlsom praksis, at alle kontanthjælpsmodtagere omfattes, vurderer eksperter.

Tvivlsom praksis, at alle kontanthjælpsmodtagere omfattes, vurderer eksperter.

Bilist kørte med over 100 km/t i byzone:

Politiet har ingen forhåbninger om, at manden er i live, hvis han ligger i vandet.

Torsdag aften valgte man imidlertid at indstille eftersøgningen, da man ifølge politiet »ikke havde flere steder at lede«.

Tvivlsom praksis, at alle kontanthjælpsmodtagere omfattes, vurderer eksperter.

Et detektivarbejde har båret frugt.

Det hakkede kød i supermarkedets køledisk er ikke længere et oparbejdet restprodukt.

Et af computerspilhistoriens mest kontroversielle 3D-voldsspil kan nu spilles i virtual reality. Vi har testet DOOM i VR hjemme i stuen.

Kia Stonic er lavere end de fleste af konkurrenterne, og det gør, at man savner lidt af crossover-fornemmelsen. Prisen er også i den høje ende, mens komforten halter.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her