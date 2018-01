Bil er sunket efter at være kørt i havnebassin - bevidstløs mand kørt på hospitalet

En ældre mand er kørt på hospitalet, efter en personbil lørdag morgen kørte i havnen i Hirtshals i Nordjylland.

Manden var ikke ved bevidsthed og har derfor ikke kunnet afhøres, oplyser politiet til Ritzau.

Ifølge Nordjyske.dk sank bilen efter at være kørt op ad en nedrampe og direkte ud i havnebassinet. Det var en passager på en færge, der slog alarm, da han observerede ulykken, mens færgen var på vej ud af havnen.

Anmeldelsen om uheldet kom kl. 9.14. En helikopter blev sendt i luften, og dykkere har været i vandet for at lede efter andre personer, der kan have været om bord i bilen.

Politiet har været i kontakt med mandens hustru, som ikke var med ham i bilen, og oplyser lørdag eftermiddag, at der ikke er noget, der tyder på, at der var andre i køretøjet.

Det vides endnu ikke, hvad årsagen til ulykken var.