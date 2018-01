Bilist i grøn Peugeot flygtet efter dødsulykke i Silkeborg

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Så gik der endnu en uge i det blå opgørs tegn. Det er nede i geledderne, at frustrationerne ventileres, men de trives på alle niveauer.

I Ringkøbing glæder man sig over, at der nu også kommer job til konen.

Politikerne bør overveje, om der via lovgivning kan stilles større krav til de sociale medier om, hvad der må ligge på deres platforme, mener flere foreninger.

Én person er reddet ud. Politiet kan ikke udelukke, at der har været flere i bilen.

En kvinde blev dræbt af en bilist, da hun var ved at krydse kørebanen på Viborgvej i Silkeborg fredag aften.

Det er kun nyudklækkede fra universiteter og business schools i Schweiz, der regner med at kunne tjene mere end de danske i deres første job. Finans

Ordningen har kørt som pilotprojekt i et år med succes og er lovlig, lyder det fra Skive Kommune.

USA befinder sig i en svær politisk situation på dagen for Trumps 1-års jubilæum som præsident.

I Ringkøbing glæder man sig over, at der nu også kommer job til konen.

Ordningen har kørt som pilotprojekt i et år med succes og er lovlig, lyder det fra Skive Kommune.

Kørte 6 km/t for hurtigt:

Midt- og Vestjyllands Politi ønsker ikke at oplyse flere detaljer om offeret. Politiet har en formodning om, hvem offeret er, men en endelig identificering har endnu ikke fundet sted, og familien er derfor ikke underrettet.

Bilen fortsatte uden at standse ad Viborgvej i sydlig retning, hvor den svingede til højre ad Nørrevænget og forsvandt.

Ulykken fandt sted klokken 21.14, hvor kvinden ville krydse kørebanen ud for Viborgvej 23 i Silkeborg. Her blev hun ramt ved høj fart af den grønne Peugeot 308.

En kvinde blev dræbt af en bilist, da hun var ved at krydse kørebanen på Viborgvej i Silkeborg fredag aften.

»Det nytter ikke noget at kystsikre sig selv og skubbe problemet videre til naboen.«

Et detektivarbejde har båret frugt.

Små kompakte crossovere er toppen af poppen - perfekte til det hårde liv i asfaltjunglen og typisk til priser fra lige under 200.000 kr.

Et af computerspilhistoriens mest kontroversielle 3D-voldsspil kan nu spilles i virtual reality. Vi har testet DOOM i VR hjemme i stuen.

Små kompakte crossovere er toppen af poppen - perfekte til det hårde liv i asfaltjunglen og typisk til priser fra lige under 200.000 kr.

Der er tre forsikringer, du skal have styr på, inden du tager turen ned ad skibakken.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her