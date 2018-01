Tre familiemedlemmer skal i fængsel for dødsvold

En 22-årig mand idømmes fængsel i syv år, mens hans mor og onkel skal seks år i fængsel for dødsvold mod en 50-årig mand.

Det har et enigt nævningeting ved Retten i Kolding afgjort.

De tre familiemedlemmer – Alex-Sebastian Pavia Vohlert, Ella Margrethe Vohlert og Jesper Kristian Vohlert – blev tidligere fredag fundet skyldige i grov vold med døden til følge.

De sparkede og trampede manden så voldsomt, at han døde af det, slog retten fast.

Tre familiemedlemmer sparkede og trampede 50-årig til døde

Offeret blev fundet død i en lejlighed i Fredericiagade i Vejle 29. april sidste år.

Manden var efter lægernes opfattelse blevet udsat for slag og spark mod overkrop og hoved. Desuden var der taget halsgreb på ham.

Samlet set havde han flere end 50 læsioner på kroppen.

- Volden har været omfattende, og I har været tre om det, lyder det fra retsformanden.

Selv om de tre dømmes for volden i forening, får 22-årige Alex-Sebastian Pavia Vohlert et år ekstra. Det er begrundet i en tidligere dom for vold.

Det er uklart, hvad der var motivet for volden mod den 50-årige.

Tre er blevet fængslet for dødsvold i Vejle

Kvinden kendte offeret og havde på dagen, da overfaldet fandt sted, været på indkøbstur til Tyskland sammen med ham.

Et vidne har forklaret, at der opstod skænderi mellem de to om betalingen for varerne.

Da den afdøde om aftenen indfandt sig i kvindens lejlighed for at aflevere varerne fra indkøbsturen, kom det til håndgemæng og tumult.

Dommere og nævninger har ikke kunnet fastslå, hvem der gjorde hvad, og derfor er alle tre blevet fundet skyldige i at have udøvet grov vold.

Fire kræves fængslet for drab på mand i Vejle

Den 22-årige havde på forhånd erkendt vold, men har hævdet, at det skete i selvforsvar mod den 50-årige, som trak en kniv imod ham.

De tre familiemedlemmer var tiltalt for manddrab, men retten fandt det ikke bevist, at de havde forsæt til at begå drab.

Anklager Anja Hedegaard havde i sin procedure krævet de tre tiltalte idømt mindst otte års ubetinget fængsel.

To af de dømte - mor og søn - modtager dommen, mens onklen udbeder sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.