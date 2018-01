Nordjysk flugtforsøg fra Kragskovhede Fængsel endte blindt

En fange i Kragskovhede Fængsel, som ligger lidt nord for Frederikshavn, måtte fredag ved middagstid erkende, at den flugtrute, som skulle give ham en tidlig weekend i det fri, ikke var så genial, som han måske troede.

Fangen endte nemlig på taget af en bygning, som ligger inden for fængslets indhegnede område. Det skriver TV2 Nord.

»Den bygning, han stod på, ligger i fængslets indhegnede område, så han er altså stadig lukket helt inde og kan ikke komme nogen steder. Vi er tilstede for at sørge for, han kommer sikkert ned igen,« udtaler vagthavende ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til TV2 Nord.

Midt på dagen fredag var politiet forsat i gang med at hjælpe den indsatte ned fra taget.