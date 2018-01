Fakta: Politiet må undtagelsesvis overtræde færdselsloven

En færdselsbetjent har afvist at betale en bøde for at have kørt 56 kilometer/timen på en strækning, hvor han maksimalt måtte køre 50 kilometer/timen.

Fredag fastslog Vestre Landsret, at han ikke kan slippe for at betale bøden.

Betjenten har forsvaret sig med, at fartoverskridelsen tjente et lovligt formål - nemlig at kontrollere en forankørende bilist for brug af sikkerhedssele.

Her kan du læse om de situationer, hvor politiet må bryde færdselsloven.

* Politiet kan under udrykningskørsel undlade at følge reglerne i færdselsloven i situationer, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed.

* Udrykningskørsel må kun foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt.

* Det fritager ikke føreren af politibilen fra at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed over for andre trafikanter.

* I sagen mod færdselsbetjenten har Statsadvokaten gjort det gældende, at betingelserne for udrykningskørsel ikke er opfyldt.

* Færdselsbetjentens overskridelse af fartgrænsen står ikke mål med den forbrydelse, som den forankørende bilist muligvis gjorde sig skyldig i - nemlig manglende brug af sikkerhedssele - lyder argumentet.

Kilder: Udrykningsbekendtgørelsen, Retsinfo.dk, Ritzau.