Mand frifundet: Overgreb på datter blev begået i søvne

Retten i Helsingør frifandt torsdag en 44-årig mand i en meget usædvanlig sag om incest.

Ifølge Helsingør Dagblad skulle overgrebet have fundet sted i en bolig i Helsingør i september 2016.

Her var manden, der bor i København, sammen med sin 12-årige datter på besøg hos nogle venner, og om aftenen havde han drukket tæt.

Da den 44-årige på et tidspunkt ville sove, var det eneste sted, han kunne finde, angiveligt i en gæsteseng ved siden af datteren.

Ud på natten vågnede pigen så ved, at faren lå og befølte hende på balderne og i skridtet.

Selv har manden forklaret, at han drømte om sin nuværende hustru og sin tidligere hustru, som han har datteren sammen med. Han forklarede videre, at det ikke føltes "rigtigt", og at han vågnede umiddelbart efter.

Da han kom til sig selv og opdagede, at det var datteren, han havde befamlet, rejste han sig ifølge datteren op og tog sig til ansigtet.

Helsingør Dagblad skriver, at manden efter eget udsagn skulle lide af den sjældne søvnlidelse "sexsomni", der får personer til at udfolde sig seksuelt i søvne.

I retten argumenterede specialanklager Margit Wegge imidlertid for, at manden udmærket vidste, hvem han delte seng med.

Det skete blandt andet med henvisning til lægelige skøn, der ifølge Helsingør Dagblad ikke underbyggede påstanden om seksuelt søvngængeri.

Ikke desto mindre valgte en enig domsmandsret altså at frifinde manden.

Under domsafsigelsen forklarede retsformand Allan Gaardbo, at man ikke fandt det bevist, at den 44-årige havde haft til hensigt at krænke datteren.

Blandt andet blev der lagt vægt på, at der ikke var andre ledige senge i boligen. Derfor var der ifølge retten ikke noget underligt i, at manden havde lagt sig ved siden af datteren.

Hvis det står til specialanklager Margit Wegge slutter sagen dog ikke her.

Helsingør Dagblad skriver, at hun vil foreslå Statsadvokaten i København at anke sagen til Østre Landsret.