Forskere vil undersøge betydningen af et stenrev bestående af 2.600 kubikmeter småsten.

Det tager et år at komme på omgangshøjde efter en flytning, vurderer en forsker.

Ifølge regeringspartierne var der tale om et »reelt paradigmeskifte«, men DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at forslagene var mere ord end handling.

Af undersøgelsen fremgår det desuden, at mikrobølgeovne er den mest anvendte ovntype i EU.

Gitte Ellegaard laver arrangementer for singler i Aarhus på ottende år. Hun efterlyser flere mænd på 50+.

De første Fifa-undersøgelser af Chelsea viser, at Londonklubben 25 gange har hentet unge spillere ulovligt.

Efter 30 år ser det nu ud til, at grænsen for indbetaling til børneopsparinger stiger, skriver Berlingske.

Nye regler for børneopsparing:

Tilførsel af ny kapital til moderselskabet i Norge betyder, at elektronikkæden Power må reducere planerne om ekspansion i Danmark. Storbank skal give lov, hvis der åbnes flere varehuse her i landet. Finans

Repræsentanternes Hus gav natten til fredag støtte til et en midlertidig budget. Men opbakningen er usikker i Senatet.

Mand fængslet for brandstiftelse:

En bogholder blev dræbt med adskillige knivstik. Undervejs truede gerningsmanden med at opsøge hans familie.

»Hun er gået fra en institution og søger muligt mod København,« lyder det i et tweet fra politiet.

Et af computerspilhistoriens mest kontroversielle 3D-voldsspil kan nu spilles i virtual reality. Vi har testet DOOM i VR hjemme i stuen.

Der er tre forsikringer, du skal have styr på, inden du tager turen ned ad skibakken.

