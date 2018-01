Hjemmehjælper udsat for stenkast i Slagelse

En kvindelig hjemmehjælper blev mandag aften udsat for stenkast under et besøg på Motalavej i Slagelse.

Det skriver TV Øst.

Hendes bil punkterede i løbet af aftenen, og mens hun sad og ventede på Falck, fløj en sten gennem bagruden.

Kvinden blev ramt af glasskår i ansigtet, men slap med en rift på næsen.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi efterforsker sagen som hærværk. Politiinspektør Thorkild Steen Jensen ser »meget alvorligt« på hændelsen, fortæller han TV Øst.

»Man skal kunne passe sit arbejde uden at blive generet på den måde eller uden at blive generet i det hele taget,« siger han.

Det er ifølge mediet ikke første gang, at kommunale medarbejdere er blevet udsat for overfald i kvarteret omkring Motalavej. Forrige år blev flere personer anholdt efter at have slået og sparket to hjemmehjælpere, lige som to brandbiler har fået ruderne knust i området.