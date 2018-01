Familie får fængselsstraffe i sag om mishandling

Lussinger, forbrændte hænder og slag med et bælte og køkkengrej.

Siden en dreng var syv år gammel, er han ugentligt og månedligt blevet udsat for mishandling og grov vold af sin mor, far og søster.

Sådan lød i hvert fald anklagen fra Københavns Politi, der havde tiltalt familien for gennem mindst otte år at have pint den lille dreng.

Torsdag er Retten på Frederiksberg dog tilsyneladende nået frem til, at anklagerne i hvert fald ikke til fulde er bevist.

Både den 51-årige mand og hans 50-årige hustru blev idømt fængsel i ni måneder. Syv af månederne gøres desuden betinget.

Storesøsteren, der i dag er 23 år, får tre måneders fængsel, hvoraf den ene måned gøres betinget.

Retten har desuden valgt at idømme faren en betinget udvisning.