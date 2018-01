Se politiets overvågningsmateriale af den formodede gerningsmand i playeren herover.

I håb om at få hjælp fra offentligheden har Københavns Politi netop delt en overvågningsvideo af en mand, der formodes at stå bag et seksuelt overgreb i København.

Overgrebet fandt ifølge politiet sted kørt før kl. fem om morgenen den 2. december i fjor på Jolene Bar i Kødbyen på Vesterbro.

»Der er tale om et groft seksuelt overgreb i nattelivet, og vi håber derfor meget at offentligheden kan hjælpe med at finde gerningsmanden,« udtaler politikommissær Anne Katrine Kristensen i en pressemeddelelse.

Manden beskrives af politiet som mellem 20-25 år og med mellemøstligt udseende. Han er lys i huden, har mellemlangt sort hår, sort korttrimmet fuldskæg og tætsiddende brune øjne.

Manden var på gerningstidspunktet iført en sort bluse med et formentligt orange Levi's-logo på brystet, mørk mellemlang jakke, sorte bukser, sorte sko samt en orange kasket med skyggen i nakken.

Såfremt man har informationer i sagen eller kan genkende manden fra videoen, kan politiet kontaktes på telefon 114.