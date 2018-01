Anklager kræver hårdere straf for dobbeltdrab med vandscooter

Sagen om en ung mands vanvittige sejlads på vandscooter, der i maj sidste år kostede to unge kvinder livet i Københavns havn, er ikke forbi.

To uger efter dommen i Københavns Byret har anklagemyndigheden valgt at anke sagen til landsretten. Kravet er en skærpelse af byrettens straf på to års fængsel, oplyser Statsadvokaten i København.

- Vi mener, at hans sejlads skal sidestilles med vanvidskørsel i trafikken, siger vicestatsadvokat Anders Riisager.

I byretten havde senioranklager Elisabeth Boserup krævet fire års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Men selv om retten i store træk dømte efter anklageskriftet, landede straffen altså på det halve.

- Spørgsmålet i landsretten bliver dybest set en vurdering af, hvor vanvittigt det har været. Vores vurdering er, at det har været grovere, end byretten fandt, siger vicestatsadvokat Anders Riisager.

Mens sagen mod den 25-årige fortsætter i landsretten, har anklagemyndigheden valgt at acceptere, at syv andre vandscooterførere slipper med bøder på mellem 3700 og 11.700 kroner.

I byretten bad anklageren ellers om straffe på mindst seks måneders fængsel for at have udsat andre for livsfare, men det krav bliver nu opgivet.

- Vi er enige i byrettens vurdering, forklarer vicestatsadvokat Anders Riisager.

Det var om aftenen 6. maj 2017, at den 25-årige mand bragede ind i en båd med en gruppe af kvinder, der alle var udvekslingsstuderende fra USA.

Leah Bell, der kom fra delstaten Louisiana, blev 18 år. Linsey Malia på 21 var fra delstaten Massachusetts.

Under retssagen i byretten blev der vist optagelser af, hvordan en gruppe af vandscootere med høj fart susede ind mod den centrale del af havnen.

Samtidig har vidner fortalt, hvordan flere af vandscooterne lavede farlige manøvrer. Blandt andet sejlede de direkte mod en speedbåd og vendte først i sidste øjeblik, så de ombordværende blev oversprøjtet af vand.

- Vi tænkte hver gang: "Shit, nu går det galt", har et kvindeligt vidne fortalt.

Ingen nåede imidlertid at stoppe de store maskiner, før alt var kaos. Da den 25-årige ville lave en U-vending, mistede han herredømmet over vandscooteren, og med høj fart ramte han båden med de syv amerikanere.

Efter kollisionen flygtede han og de syv kammerater til havnen i Brøndby. Men kort tid efter dukkede politiet op, og de blev anholdt.