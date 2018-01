Advokat vil afprøve handicappedes stemmeret ved europæisk domstol

Fire psykisk handicappede tabte torsdag en sag i Højesteret om at få adgang til at stemme ved folketingsvalg.

Christian Dahlager, der er advokat for de fire, fortæller efter samtale med en af klienterne Martin Rosenlid, at de agter at tage sagen videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Der er en meget klar menneskeret, der siger, at man ikke automatisk må fratage stemmeretten fra folk, der søger om økonomisk beskyttelse, siger Christian Dahlager og fortsætter:

- Der er klar støtte i Strasbourg (hovedsæde for menneskerettighedsdomstolen, red.) for, at det er forkert, hvad vi gør i Danmark.

De fire psykisk handicappede må ikke stemme ved folketingsvalg, fordi de har en værge til at varetage deres økonomiske sager.

Dermed er de i retlig forstand umyndiggjort. Som følge af Grundloven mister umyndiggjorte personer stemmeretten.

Højesteret afviser handicappedes ønske om at stemme

Christian Dahlager udtrykte skuffelse efter sagens afgørelse.

- Det er ærgerligt, at vi i et moderne samfund ikke kan få ændret tingene, så vi får den sidste rest af personer til at få indflydelse på demokratiet.

- Det har noget at gøre med, hvordan man behandler en minoritet i Danmark, siger han.

Christian Dahlagers klienter kan ikke opnå stemmeret ved at vinde sagen ved menneskerettighedsdomstolen. Men det kan være første skridt mod det.

- Man får en godtgørelse, fordi det er en krænkelse af menneskerettighederne. Men en godtgørelse kan være en løftestang for, at Folketinget siger, at lovgivningen skal laves om, siger Christian Dahlager.

Skuespiller Lone Hertz er mor til 51-årige Tomas Strøbye, som er en af de fire, der har anlagt sagen.

Hendes søn fik en hjerneskade som barn på grund af en vaccination.

- Han har en glimrende forstand og et glimrende skriftsprog og kan tale med om politik og religion. Og han har absolut et behov for at være et menneske, man respekterer - også at have stemmeret.

- Det er med til at give et menneske mindreværd, at man ikke bliver accepteret af samfundet, siger Lone Hertz.