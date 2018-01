Eftersøgt siden oktober: Litauer mistænkes for 19 indbrud i Nordjylland

En 42-årig litauisk statsborger blev onsdag anholdt og sigtet for massiv indbrudskriminalitet i Nordjylland.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en presseemeddelelse.

Manden er sigtet for at have begået 19 indbrud i villaer i byerne Sulsted, Vadum, Nørhalne, Aabybro og Biersted i 2017 og har været eftersøgt af politiet siden oktober.

Den 19. oktober blev han fremstillet ved retten og varetægtsfængslet in absentia, hvorefter politiet udsendte en europæisk arrestordre på ham.

Onsdag kl. 17.30 lykkedes det politiet at anholde manden, der ellers forsøgte at flygte uden held. Torsdag kl. 13 vil han blive fremstillet i et lukket grundlovsforhør.

»Det er meget glædeligt, at vi nu har fået anholdt den eftersøgte, for vi har haft ham eftersøgt siden oktober 2017,« siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Sune Myrup.

Manden er tidligere straffet for indbrud i Danmark og har fået indrejseforbud. Derfor må han ikke opholde sig i landet.

»Ved anholdelsen var den 42-årige i besiddelse af effekter, der gør, at vi mistænker ham for igen at have lavet indbrud i Nordjylland, og det efterforsker vi nu videre på,« siger Sune Myrup.