Hvert år modtager Rigspolitiet tusindvis af rapporteringer om sager på nettet, hvor børn muligvis bliver udsat for seksuelt misbrug eller børneporno.

Det fortæller Flemming Kjærside, politikommisær hos Rigspolitiets National Cyber Crime Center (NC3).

Kun få af rapporteringerne viser sig dog at dreje sig om kriminalitet og langt størstedelen kan være »harmløse«, fortæller han. Rigspolitiet modtager rapporteringerne fra den amerikanske ngo, NCMEC – National Center for Missing and Exploited Children. Det var gennem denne organisation, at Rigspolitiet blev orienteret om de godt 1.004 unge, der mandag blev sigtet for at have delt børneporno.

NCMEC modtager oplysninger fra sociale medier som Facebook, Google, Dropbox og andre virksomheder, der har base i USA, og som har data, der mistænkes for at være skadelige. De oplysninger sender organisationen til de amerikanske myndigheder, hvorefter de bliver sendt ud i verden til de respektive landes myndigheder.

På et år modtager Rigspolitiet mellem 4.000 og 5.000 rapporteringer fra NCMEC. Nogle af oplysningerne drejer sig ikke om kriminelle handlinger, men bliver opfanget af filtrene alligevel.

»Rapporteringerne kan eksempelvis også være et billede af et barn i undertøj. Det er ikke nødvendigvis ulovligt i Danmark, men det er ulovligt nogle steder i USA, og derfor sender de det alligevel. Så kan vi vurdere situationen og se, om der er tale om kriminalitet, som bør efterforskes i Danmark,« siger Flemming Kjærside.

En løftet pegefinger

Sagen om de 1.004 unge, der nu er sigtet for at have delt børneporno, er den største af sin slags i Danmark. Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er der tale om en video fra 2015, der bl.a. viser en 15-årig pige. I 2016 blev to personer idømt bødestraffe for deling af videoen.

Nu har politiet dog valgt at sætte ind mod de mange andre, som tilsyneladende også har deltaget i den ulovlige deling. Sagen er dog ikke enestående ifølge Flemming Kjærside fra NC3.

»Der er desværre mange videoer i omløb. Denne sag er bare så massiv med mange danske gerningsmænd, og det gør den helt unik. Vi har ikke nogen andre sager i denne størrelsesorden,« siger Flemming Kjærside.

Den store aktion mod de unge er derfor en løftet pegefinger, fortæller han:

»Vi har ikke gjort det før, og det lader ikke til, at andre lande har gjort brug af lignende metoder, selv om de har samme problem. Vi viser, at det har konsekvenser for dem, der har delt videoen.«

Selv om der efterhånden har været adskillelige sager i Danmark om deling af sexvideoer og hævnporno, forbliver sagen den største af sin slags foreløbigt, fortæller politiet. Gennem NCMEC har Rigspolitiet modtaget rapporteringer, hvor der eksempelvis kun er tale om enkelte danske gerningsmænd.

Onsdag formiddag var 145 af de 1.004 unge blevet afhørt af politiet i den verserende sag. Af de 145 har 103 erkendt at have delt videoen, 24 mener ikke at kende noget til den, og otte har ikke kunnet tage stilling til sagen.