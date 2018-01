Tidligere drabschef: Nu skal man bevise, at Peter Madsen havde planlagt mordet

Efter ubådsbyggeren Peter Madsen tirsdag blev tiltalt for mordet på den svenske journalist Kim Wall, er det nu anklagemyndighedens vigtigste opgave at bevise, at Madsen havde forberedt mordet på Wall.

Det fortæller tidligere drabschef i Københavns Politi Ove Dahl til Ekstra Bladet.

Anklageskrift: Peter Madsen planlagde drabet på Kim Wall

Noget tyder nemlig på, at politiet har beviser for dette, mener han.

»Den formulering, som står i tiltalen, lægger op til, at politiet har konkrete beviser, som gør, at man kan sige, at det er en forberedt og overlagt handling,« siger Dahl til avisen.

Hvis man skal bevise, at det var en overlagt handling, skal man for eksempel kunne finde beviser for, at Madsen havde medtaget sav og rør, inden han tog afsted med Kim Wall den 10. august, lyder det fra Dahl.

Udmeldingen bliver bakket op af tidligere efterforsker i Rejseholdet Kurt Kragh.

Han fortæller til avisen, at der er en »meget væsentligt detalje« i tiltalen - nemlig at anklagemyndigheden ikke mener, at drabet er sket i affekt, hvilket også kan være skærpende i relation til straffen.

Det har desuden ikke den store betydning for sagen, at politiet ikke med sikkerhed kan sige, hvordan Wall blev slået ihjel, forklarer han yderligere.

Psykiater: Peter Madsens sind er blevet gransket indgående

Den 47-årige ubådsbygger blev tirsdag tiltalt for drabet på den svenske journalist.

Det fremgår i anklageskriftet, at Madsen havde planlagt og forberedt drabet, der fandt sted den 10. august.

Ifølge Københavns Politi er det uvist, hvordan den svenske journalist døde. Men hun er formentlig død som følge af halsoverskæring eller kvælning, blev det yderligere oplyst.

Peter Madsen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet - foreløbig med frist til den 7. februar. Han fastholder fortsat sin uskyld, hvad angår drabstiltalen.

Retssagen mod Peter Madsen vil ske som en nævningesag ved Københavns Byret over otte retsdage med start den 8. marts 2018 og med forventet dom den 25. april 2018.