Anklageskrift: Peter Madsen planlagde drabet på Kim Wall

Den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen er tirsdag blevet tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Ifølge anklageskriftet havde Peter Madsen planlagt og forberedt drabet, der fandt sted den 10. august.

Sammen var den drabssigtede og Kim Wall stævnet ud fra Refshaleøen i København. Da Kim Wall ikke kom hjem igen som aftalt, meldte hendes kæreste hende savnet.

Den 11. august fandt man efter lang tids eftersøgning ubåden "UC3 Nautilus" i Køge Bugt. Ubåden var på det tidspunkt begyndt at synke, og Peter Madsen blev reddet i land.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod Peter Madsen i ubådssagen

Siden har Peter Madsen skiftet forklaring flere gang i forhold til, hvad der skete med Kim Wall. Først hævdede han at han havde sat hende af, men senere erkendte han, at hun døde om bord på ubåden - som følge af en ulykke.

Efter fundet af Kim Walls hoved, to ben, tøj og en kniv i Køge Bugt forekom Peter Madsens forklaring dog usansynlig.

Peter Madsen ændrede i midten af oktober forklaring og hævdede, at Kim Wall formentlig døde af kulilteforgiftning, mens han var på ubådens dæk. Han erkendte samtidig at have parteret hende.

Ifølge Københavns Politi er det uvist, hvordan den svenske journalist døde. Men hun er formentlig død som følge af halsoverskæring eller kvælning, oplyses det.

Overblik: Her er retsopgøret mod Peter Madsen

Ubådsbyggeren sidder i øjeblikket varetægtsfængslet - foreløbig med frist til den 7. februar. Han fastholder fortsat sin uskyld, hvad angår drabstiltalen.

Foruden drabstiltalen er den 47-årige tiltalt for usømmelig omgang med lig, partering, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter samt for to grove overtrædelser af lov om sikkerhed til søs.

Drabssigtet ubådskaptajn i retten: »Raket-Madsen er død« Peter Madsen varetægtsfængsles i yderligere fire uger, sigtet for manddrab og usømmelig omgang med lig.

Med hensyn til tiltalen om »andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter« henvises der formentlig til, at man på Kim Wall fandt 14 knivstik ved hendes underliv, som medførte, at drabet fik karakter af at være seksuelt motiveret.

Retssagen mod Peter Madsen vil ske som en nævningesag ved Københavns Byret over otte retsdage med start den 8. marts 2018 og med forventet dom den 25. april 2018.

Anklagemyndigheden vil kræve Peter Madsen idømt fængsel på livstid. Samtidig nedlægges der en sekundær påstand om forvaring.